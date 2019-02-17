Хайнс заменит Де Коло в Матче звезд Единой лиги ВТБ

В Матче звезд Единой лиги ВТБ выступит центровой ЦСКА Кайл Хайнс, сообщает официальный сайт турнира.

Американец заменит другого игрока московских армейцев защитника Нандо Де Коло. Француз получил травму.

Кайл Хайнс проводит в Единой лиге ВТБ шестой сезон. В сезоне-2015/16 центровой был признан лучшим защищающимся игроком Лиги.

Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится сегодня в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени. "Звезды России" сыграют со "Звездами мира".