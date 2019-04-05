Хайнс дисквалифицирован на два матча Лиги ВТБ

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс пропустит следующие два матча чемпионата Единой лиги ВТБ с условной дисквалификацией еще на три игры за инцидент в концовке встречи армейцев с УНИКС по решению директората турнира, информирует пресс-служба клуба.

Условная дисквалификация означает, что игрок вправе принимать участие в матчах, начиная с 11 апреля. Дисквалификация на три последующие игры вступит в силу автоматически, если Хайнс допустит любое дисциплинарное нарушение регламента чемпионата до окончания сезона-2018/19.

Матч ЦСКА - УНИКС закончился потасовкой игроков. Лига расследует инцидент