Паскуаль: «Эта победа не покрывает того, что произошло в четвертой и шестой игре»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (94:75) в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Я хочу начать с поздравлений моим игрокам за сегодняшнюю игру и за весь плей-офф. Во-вторых, поздравить мой тренерский штаб — за то, что сохраняли баланс и усердно работали, подготавливая каждую игру. Также хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита», и особенно тех, кто сегодня поддерживал нас на арене. Они очень нам помогли. Мы ждем всех на финале, чтобы снова получить такую мощную поддержку от трибун.

Отдельно хочу поблагодарить всех игроков «Локо» за отличную работу, которую они проделали в этой серии. И еще раз о моих игроках — как они восстановились ментально, это было непросто. Эта победа не покрывает того, что произошло в четвертой и шестой игре. Мы почувствовали полное неуважение к себе за то, что произошло в этих двух матчах. За более чем 20 лет профессиональной карьеры я никогда не видел ничего подобного. Мы очень рады этой победе. Надеемся хорошо восстановиться к финалу», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.

В финальной серии «Зенит» сыграет с ЦСКА, который победил УНИКС со счетом 4-0.