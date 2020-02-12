Хави Паскуаль может сменить Жоана Плазу на посту главного тренера «Зенита», сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, команда из Санкт-Петербурга в скором времени расстанется с Плазой и собирается провести переговоры с Паскуалем, который не работал с момента ухода из «Панатинаикоса» в декабре 2018 года. Сообщается, что Паскуаль — главный кандидат на смену нынешнему наставнику сине-бело-голубых.

«Зенит» занимает 17-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги (7-17), кроме того, команда из Петербурга находится вне зоны плей-офф в Лиге ВТБ, занимая 11-ю строчку в таблице регулярного чемпионата.