Харрисон и Прэтер покинут "Химки"

"Химки" решили не продлевать контракты с защитником Эндрю Харрисоном и форвардом Кейси Прэтером. Соглашение первого было рассчтино до конца прошедшего сезона, а второй год назад подписал договор по схеме "1+1", но так и не сыграл ни разу за подмосковный клуб из-за травмы колена.

– Харрисон и Прэтер покидают "Химки", – подтвердили "Известиям" в пресс-службе клуба. – Желаем им удачи в продолжении карьеры.