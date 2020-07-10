Гудайтис подписал контракт с «Зенитом»

Центровой Артурас Гудайтис заключил контракт с «Зенитом». Соглашение с 27-летним литовцем рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

В сезоне Евролиги-19/20 Гудайтис провел 29 матчей в составе «Милана», набирая в среднем 10,3 очка и 3,9 подбора.

— Очень рад и готов присоединиться к «Зениту», организации готовой сделать большой шаг вперед. Не могу дождаться, чтобы начать работать с одним из лучших тренеров в Европе — Хави Паскуалем, — сказал игрок.