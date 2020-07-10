Гудайтис подписал контракт с «Зенитом»
10 июля 2020, 17:15
Центровой Артурас Гудайтис заключил контракт с «Зенитом». Соглашение с 27-летним литовцем рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.
В сезоне Евролиги-19/20 Гудайтис провел 29 матчей в составе «Милана», набирая в среднем 10,3 очка и 3,9 подбора.
— Очень рад и готов присоединиться к «Зениту», организации готовой сделать большой шаг вперед. Не могу дождаться, чтобы начать работать с одним из лучших тренеров в Европе — Хави Паскуалем, — сказал игрок.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/07/10/arturas-gudaytis-igrok-bk-zenit-/
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