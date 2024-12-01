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Губернатор Федорищев — о перспективах «Самары» в Единой лиге ВТБ: «Поддержим команду по-настоящему»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью «СЭ» отметил, что баскетбольная «Самара» продолжит свое выступление в Единой лиге ВТБ.

— Как вам игра «Самары»? Парни три четверти на равных бились с ЦСКА.

— Игра понравилась. Причем, к своему стыду, сегодня в принципе впервые посетил баскетбольный матч. Поэтому для меня игра была знаковой вдвойне. Ребята показали высокий класс против действующего чемпиона, суперпрофессиональной команды. Не труханули. Были агрессивны в атаке, старались в защите. Причем то, что мы в какой-то момент повели в счете, — это не самое важное. Самое важное, что до последней минуты бились за каждое владение, не опускали руки. Понятно, что класс ЦСКА все-таки сказался в четвертой четверти. Пять трехочковых подряд — это что-то (Мело Тримбл и Алекса Аврамович решили судьбу матча в середине заключительной десятиминутки. — Прим. «СЭ»).

Есть же поговорка: в баскетболе можно всему научить, кроме роста. Вот рост у нашей команды есть. Во всем остальном будем где-то подтягивать, усилять. У команды последнее время были определенные проблемы с партнерами. Еще с прошлого года ушли компании, которые финансово поддерживали команду. Мы сейчас как регион будем решать все эти проблемы. Системно. С ребятами общались после матча, успокоил их. В Самаре знаменитая, классная школа баскетбола. Будем только идти дальше и показывать хорошую игру.

Сказал ребятам в раздевалке (губернатор был там около 10 минут. — Прим. «СЭ»), что для меня команда победила. Она показала достойную игру с чемпионом. Каждый выкладывался на площадке на 100 процентов.

Вячеслав Федорищев. «Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят». Интервью с губернатором Самарской области

— То есть все разговоры о том, что Самары не будет в Лиге ВТБ на следующий сезон, не соответствуют действительности?

— Слухи, разговоры, инсайды и так далее... Болельщикам вообще не стоит обращать на это внимание. Стоит смотреть на дела. Команда делами доказывает свою состоятельность на паркете. А мы делами доказываем, когда поддерживаем команду по-настоящему. Уверяю, что к концу этого сезона вы увидите совершенно другой подход по всем направлениям. Мы многое меняем внутри в самарском спорте. Потому что некоторые принципы поддержки команд, на которых он был основан ранее, как нам кажется, и правоохранители с нами согласны, в корне неверные.

Хотя я не могу говорить за правоохранителей, это не моя компетенция. Но кажется, что многие принципы неправильные. Нужно менять их, и мы это сделаем. Будем поддерживать массовый спорт. Но вот именно такая команда, как БК «Самара», — это огромная вертикаль и хороший пример, как нужно поддерживать массовый спорт, когда внизу у тебя создана огромная база, поддерживающая талантливых ребят. Во всех муниципальных образованиях области так или иначе есть понимание, что если парень высокий, талантливый, проявляет себя, то мы знаем, куда его направить. Эта пирамида правильная. У «Самары» есть не только профессиональные клубы — мужской и женский, но и команды во всех возрастных группах российского баскетбола, в баскетболе 3х3. Вот такие вертикали будем поддерживать.

БК Самара
Вячеслав Федорищев
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