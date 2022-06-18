Губанов рассказал, что рад принятому решению Мосгорсуда в споре с «Химками»

В пятницу, 17 июня, апелляционная инстанция Московского городского суда отменила решение Савеловского районного суда г. Москвы и частично удовлетворила иск экс-центрового «Химок» Петра Губанова к бывшему работодателю.

Ранее «СЭ» подробно описал претензии обоих сторон — тут позиция Губанова, тут — «Химок».

«Я очень рад принятому решению Московского городского суда, — отметил «СЭ» Петр Губанов. — Спасибо всем, кто верил и поддерживал меня. Эта борьба за отстаивание моих прав, далась мне не просто. Меня обвинили в том, что я якобы «потерял лицо» и уважение в баскетбольном мире в погоне за наживой. Но я бы посмотрел на этих людей, как бы они повели себя на моем месте. И думается мне, никто бы не сидел сложа руки. К слову, я не первый и не последний, кто обратился в суд и требовал свою зарплату за период пандемии».

Суд обязал клуб выплатить центровому сумму порядка 5 миллионов рублей.