Грузинская федерация баскетбола поддержала Шенгелию

Грузинская федерация баскетбола прокомментировала критику в адрес форварда Торнике Шенгелии после перехода в московский ЦСКА.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала переход игрока в российский клуб.

— Грузинская федерация баскетбола откликается на решение Торнике Шенгелия о переходе в ЦСКА и выражает уверенность, что, как и раньше, независимо от того, в каком клубе он числился, Торнике Шенгелия всегда защищал и будет защищать свою родину, ценности и интересы своей национальной сборной, — говорится в сообщении. — Капитан национальной сборной Грузии еще не раз порадует нас своей успешной спортивной карьерой, и с ним сборная Грузии обязательно добьется важных побед!