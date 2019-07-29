11:45 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Григорьев уходит из "Нижнего Новгорода". В прошлом сезоне он провел 4 матча

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Защитник Максим Григорьев покинул "Нижний Новгород" в связи с истечением срока соглашения, сообщает официальный сайт клуба. В составе нижегородцев он провел четыре сезона. В ноябре 2015 года он получил травму колена, после чего перенес несколько операций.

В начале сезона-2018/19 Григорьев помог "Нижнем Новгороду" пробиться в основную сетку Лиги чемпионов. Уже в первом матче Единой Лиги ВТБ он получил новую травму и смог появиться на паркете только в концовке сезона.

В общей сложности Григорьев провел в сезоне-2018/19 четыре матча в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 3 очка, делая 1,3 подбора и 0,5 передачи.

Дополнительная информация

http://nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=31652

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