Грега Монро не будет в «Зените»

Американский центровой Грег Монро не входил в сферу интересов «Зенита» в это межсезонье. Сообщение о том, что 30-летний игрок подписал контракт с клубов из Санкт-Петербурга не соответствует действительно, сообщил источник «СЭ» из окружения баскетболиста.

Сезон-2019/20 седьмой номер драфта НБА-2010 провел в «Баварии». Его средние показатели в 28 матчах Евролиги составили 12,9 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи. До этого Монро девять лет отыграл в НБА в составе «Детройта», «Милуоки», «Финикса», «Бостона», «Торонто» и «Филадельфии».

Стоит отметить, что на позиции 4-5 номера в «Зените» могут сыграть Артурас Гудайтис, Алекс Пойтресс, Уилл Томас и Антон Пушков. Мексиканский центровой Густаво Айон покинул команду по истечении контракта. (Тимур Ганеев)