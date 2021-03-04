Гордон признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в феврале

Центровой «Локомотива-Кубань» Дрю Гордон признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам февраля. Он был самым эффективным игроком своей команды в февральских победных матчах против «Химок» и «Енисея», в среднем набирая 18,0 очка, 7,0 подбора, 2,0 передачи.

«Благодарю Лигу ВТБ за приз MVP февраля — это большая честь для меня, — приводит пресс-служба турнира слова Гордона. — Наша команда усиленно работает над тем, чтобы становиться лучше с каждым матчем, и тяжелый труд окупается. Хочу также поблагодарить тренерский штаб за доверие, они помогают нам улучшать игру и полностью отдаются работе. Я очень рад получить такую награду, но работа не останавливается, продолжаем движение в верном направлении!»