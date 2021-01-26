Гордон перешел из «Автодора» в «Локомотив»

Американский тяжелый форвард Дрю Гордон перешел в «Локомотив-Кубань», информирует сайт клуба. Баскетболист должен пройти медицинский осмотр.

«Рад, что наш состав усилит опытный центровой Дрю Гордон, — отметил главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин. - Он хорошо играет на щитах, отлично защищается, цементирует игру «в краске», добротно атакует. Дрю добавит нам необходимой ротации «больших» игроков. В паре с Реджи Линчем, ввиду отсутствия Алана Уильямса из-за травмы, вместе с Гордоном наконец-то сложится наш пазл в игре в посту. Вместе с ним мы сможем серьезно увеличить давление на соперников. Уверен, что этот игрок добавит команде энергии и мощи как в защите, так и в нападении».

В первой половине сезона-2020/2021 Гордон провел 13 матчей за «Автодор», в среднем за игру набирая 8,7 очков и 6,7 подбора.