Гомельский считает, что ЦСКА необходим новый разыгрывающий

Российский комментатор Владимир Гомельский считает, что ЦСКА нужно усилиться новым разыгрывающим в это межсезонье.

«Нужно искать исполнителей под модель баскетбола главного тренера Эмиля Райковича. Но теперь возникает вопрос, где их взять и на какие средства. Есть четыре позиции, которые на данный момент закрыты Милутиновым, Шведом, Антоновым и Курбановым.

Надеюсь, что у ЦСКА будет возможность сохранить их и строить вокруг них игру. Но нет баскетболиста на главной позиции — разыгрывающего. И поиск нужно начать именно с нее», — приводит RT слова Гомельского.

Ранее Гомельский оценил перспективы нового тренера армейцев Эмиля Райковича.