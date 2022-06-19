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Сегодня, 15:23

Гомельский считает, что ЦСКА необходим новый разыгрывающий

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский комментатор Владимир Гомельский считает, что ЦСКА нужно усилиться новым разыгрывающим в это межсезонье.

«Нужно искать исполнителей под модель баскетбола главного тренера Эмиля Райковича. Но теперь возникает вопрос, где их взять и на какие средства. Есть четыре позиции, которые на данный момент закрыты Милутиновым, Шведом, Антоновым и Курбановым.
Надеюсь, что у ЦСКА будет возможность сохранить их и строить вокруг них игру. Но нет баскетболиста на главной позиции — разыгрывающего. И поиск нужно начать именно с нее», — приводит RT слова Гомельского.

Ранее Гомельский оценил перспективы нового тренера армейцев Эмиля Райковича.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1016298-gomelchkii-cska-transfery-razygryvayuschii
БК ЦСКА
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