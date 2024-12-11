Главный тренер «Астаны» подвел итоги матча с «Зенитом»

Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал поражение казахской команды в матче Единой лиги ВТБ против «Зенита» (59:96).

— «Зенит» — с победой. Для нас местами игра складывалась неплохо. Как я уже упоминал своим игрокам, нам надо сокращать дистанцию между нормальной игрой и провалами. К сожалению, у нас есть проблемы с составом — это не тайна какая-то. Если у меня два разыгрывающих из второй команды, то очень сложно надеяться на организацию нападения высокого уровня. Поэтому я считаю, что для тех ребят, которые играют сейчас, это большой опыт против такой команды, против таких высококлассных игроков, — сказал Плотников.

«Астана» не одержала ни одной победы по ходу сезона. Команда идет на последнем месте в турнирной таблице лиги.