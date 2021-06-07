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Главный тренер «Зенита» рассказал, на какой позиции будет использовать Сергея Карасева

12:52
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Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал подписание контракта с форвардом Сергеем Карасевым.

«Мы очень счастливы, что Сергей Карасев продолжит свою карьеру в своем родном городе — Санкт-Петербурге. Он — отличный игрок, который, без сомнений, очень поможет нашей команде в предстоящем сезоне. В течение своей карьеры Сергей доказал, что он — универсальный игрок: превосходно может играть как и на позиции атакующего защитника, так и на позиции легкого форварда», — приводит слова тренера сайт «Зенита».

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/07/sergey-karasev-novyy-igrok-bk-zenit-/

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