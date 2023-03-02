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Сегодня, 22:36

Главный тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отреагировал на слухи о возможном уходе в мадридский «Реал».

«Я счастлив работать с «Зенитом», счастлив быть здесь, и я не смог бы выполнять свою работу на высшем уровне, если бы думал о чем-то другом. Никаких разговоров о контрактах до конца нашего сезона», — приводит «Спорт День за Днем» слова Паскуаля.

Сегодня, 2 марта, «Зенит» одержал победу над «Нижним Новгородом» в рамках второго группового этапа Единой лиги ВТБ (83:67).

Паскуаль возглавляет клуб из Санкт-Петербурга с 2020 года. Под руководством испанского специалиста команда выиграла свое первое золото Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/glavnyy-trener-zenita-paskual-prokommentiroval-slukhi-ob-ukhode-v-real
БК Зенит
БК Реал
Хавьер Паскуаль
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