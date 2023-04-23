Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:39

Паскуаль — о победе над УНИКСом: «В нападении мы создавали моменты, у нас был хороший процент попаданий»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над УНИКСом (104:77) в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Это была хорошая игра, в нападении мы создавали моменты, держали ритм, у нас был хороший процент попаданий, — цитирует пресс-служба клуба тренера. — В обороне в первые 20 минут игра не самой лучшей, но во второй половине мы наладили этот компонент тоже. В плей-офф очень важно контролировать эмоции. Иногда ты можешь набрать очень много очков, игроки чувствуют матч, наслаждаются — и ты забываешь, что тебе надо так же четко играть в обороне и быть сконцентрированным, не допускать оплошностей. Я постарался напомнить им, кто мы такие, и как нам нужно победить. Если ты будешь играть только в защите или только в нападении, то у тебя просто не получится победить».

Счет в серии до четырех побед 2-2. Пятый матч между командами пройдет 26 апреля в Казани.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/8643
БК Зенит
БК УНИКС
Хавьер Паскуаль
0
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
В Красном море потерялось судно с россиянами
В США допустили уменьшение помощи Украине из-за слов Макрона о КНР
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» обыграл УНИКС и сравнял счет в серии

Перасович: «Мы провели ужасную игру, не могли справиться с атакой «Зенита»
Новости
RSS RSS
Все новости