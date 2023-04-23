Паскуаль — о победе над УНИКСом: «В нападении мы создавали моменты, у нас был хороший процент попаданий»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над УНИКСом (104:77) в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Это была хорошая игра, в нападении мы создавали моменты, держали ритм, у нас был хороший процент попаданий, — цитирует пресс-служба клуба тренера. — В обороне в первые 20 минут игра не самой лучшей, но во второй половине мы наладили этот компонент тоже. В плей-офф очень важно контролировать эмоции. Иногда ты можешь набрать очень много очков, игроки чувствуют матч, наслаждаются — и ты забываешь, что тебе надо так же четко играть в обороне и быть сконцентрированным, не допускать оплошностей. Я постарался напомнить им, кто мы такие, и как нам нужно победить. Если ты будешь играть только в защите или только в нападении, то у тебя просто не получится победить».

Счет в серии до четырех побед 2-2. Пятый матч между командами пройдет 26 апреля в Казани.