Паскуаль о победе над МБА: «От начала до конца мы лидировали и хорошо играли»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над МБА (87:60) во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы счастливы победить, — цитирует пресс-служба лиги Паскуаля. — Думаю, от начала до конца мы лидировали, хорошо играли и в обороне, и нападении. Поздравляю команду, теперь надо продолжать. Теперь счет в серии 1-1, надо готовиться к следующей игре. Разгром? Это время плей-офф, поэтому достаточно побеждать «+1». Важно, что мы победили, что теперь счет 1-1. Новая игра будет другой, нужно быть готовыми».

«Зенит» сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч между командами пройдет 6 апреля в Москве.