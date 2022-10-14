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Сегодня, 23:07

Паскуаль — о матче с «Автодором»: «Во второй половине наша команда смотрелась отлично»

Мария Гусева
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Автодором» (92:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас сегодня. За исключением второй четверти и потерь в первой, мы в целом хорошо сегодня играли. Были взлеты и падения, но все было в порядке, особенно в нападении. Во второй половине наша команда смотрелась отлично, мы защищались, подбирали, за счет этого и смогли одержать победу сегодня», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Паскуаля.

Питерский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Зенит» сыграет против «Енисея» 18 октября.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zenit-vpervye-v-sezone-pobezhdaet-doma/
БК Автодор
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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