Главный тренер «Зенита» Паскуаль назвал причины поражения от ЦСКА в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ (73:78).

«Поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть, — приводит слова Паскуаля официальный сайт питерцев. — ЦСКА практически весь матч провел с преимуществом в счете. Мы промахивались на штрафных — не забросили десять, а также совершили 11 потерь мяча. Также мы отдали ЦСКА 13 подборов в нападении. Это то, что нам необходимо улучшать. Еще перед игрой мы знали, что эти факторы будут важны. Во многом на игру повлияли наши потери во второй четверти, после них ЦСКА убегал в быстрый отрыв и набирал легкие очки. В третьей четверти был важен подбор, они смогли уйти в отрыв с помощью подборов в защите. Мы не смогли защитить наше кольцо. Поэтому мы и проиграли».

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу московского клуба. Второй матч серии состоится в Санкт-Петербурге 19 мая.