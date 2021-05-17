Главный тренер «Зенита» Паскуаль назвал причины поражения от ЦСКА в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ (73:78).
«Поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть, — приводит слова Паскуаля официальный сайт питерцев. — ЦСКА практически весь матч провел с преимуществом в счете. Мы промахивались на штрафных — не забросили десять, а также совершили 11 потерь мяча. Также мы отдали ЦСКА 13 подборов в нападении. Это то, что нам необходимо улучшать. Еще перед игрой мы знали, что эти факторы будут важны. Во многом на игру повлияли наши потери во второй четверти, после них ЦСКА убегал в быстрый отрыв и набирал легкие очки. В третьей четверти был важен подбор, они смогли уйти в отрыв с помощью подборов в защите. Мы не смогли защитить наше кольцо. Поэтому мы и проиграли».
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу московского клуба. Второй матч серии состоится в Санкт-Петербурге 19 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/05/17/vsya-borba-eshchye-vperedi/
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