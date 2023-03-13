Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 23:11

Паскуаль о матче с ЦСКА: «У «Зенита» не было спокойствия, чтобы принимать взвешенные решения в атаке»

Паскуаль рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над ЦСКА
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА (69:72) в матче Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой. Эту игру мы начали слишком эмоционально, и я думаю, что это сыграло свою решающую роль. У нас не было спокойствия, чтобы принимать взвешенные решения в атаке. Игра могла пойти по разным сценариям, каждый мог победить, но мы промазали слишком много открытых бросков. Мы совершили на 17 бросков больше, но уступили даже несмотря на это. Это странно, но иногда такое случается. Нужно продолжать!» — приводит слова Паскуаля пресс-служба лиги.

«Зенит» после этого матча лишился шансов на второе место в таблице этапа победителей Единой лиги ВТБ. 22 марта команда сыграет в гостях против МБА.

БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
1
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Райкович: «Зенит» имел свои моменты, но в концовке ЦСКА играл более сконцентрировано»
Новости
RSS RSS
Все новости