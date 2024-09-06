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Паскуаль — о победе «Зенита» в Кубке Кондрашина и Белова: «Я горд отдавать должное этим великим спортсменам»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу петербургской команды в финале предсезонного Кубка Кондрашина и Белова.

В решающем матче турнира в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл казанский «УНИКС» (63:50).

— Мне очень понравилась организация, турнир показывало телевидение. Для меня это уже четвертый подряд Кубок Кондрашина и Белова. Я горд отдавать должное этим великим спортсменам, участвуя в этом кубке.

Как вы знаете, я отношусь к этим соревнованиям очень серьезно. И вообще, каждый сезон Кубок Кондрашина и Белова — это первая возможность повстречаться с нашими болельщиками, — передает слова Паскуаля корреспондент «СЭ».

«Зенит» начнет новый сезон Единой лиги ВТБ 21 сентября домашним матчем против московского МБА. В этот же день «УНИКС» сыграет в гостях против ЦСКА.

БК Зенит
БК УНИКС
Хавьер Паскуаль
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