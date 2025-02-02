Тренер «Зенита» Паскуаль: «Швед должен быть готов как можно скорее, и для этого ему нужно играть»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над ЦСКА (79:66) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

— Прежде всего, было приятно играть сегодня при 10 000 зрителей, это очень хорошо для России, очень хорошо для баскетбола. Так что поздравляю ЦСКА с организацией матча. Во-вторых, это была игра, в которой мы очень неплохо сыграли в защите, за исключением начала третьей четверти, когда нам не хватило концентрации. Но в остальной части матча, с точки зрения обороны, мы были на очень хорошем уровне. Кроме подбора на своем щите все остальное было хорошо. В атаке наша игра была более-менее нормальной. В начале третьей четверти у нас был сложный момент, когда мы не смогли показать свою игру. Но шаг за шагом мы восстановили свой ритм, и особенно в последней четверти смогли добиться преимущества и завершить этот матч в свою пользу.

— Сегодня Алексей Швед провел немало минут на паркете. Он набрал 9 очков, помог команде в этом очень сложном матче. Можно ли сказать, что процесс адаптации к команде, к комбинациям, к партнерам уже прошел? Или все-таки Алексей еще покажет свою лучшую игру в плей-офф?

— Я думаю, ему нужно время, и нам тоже нужно время, чтобы сыграться с ним. Но он должен быть готов как можно скорее, и для этого ему нужно играть. Это единственный способ. Он очень помогает команде, у него есть знания и понимание того, что мы от него хотим. Но ему требуется время, чтобы полностью набрать форму и разобраться во всех игровых ситуациях. В целом мы очень довольны его игрой и тем, как он работает в последние дни, — сказал Паскуаль после игры.

ЦСКА занимает второе место с 24 победами в 29 матчах, опережая клуб из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям. Лидирует УНИКС — 25 побед в 30 матчах.