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Тренер «Зенита» Паскуаль о поражениии от УНИКСа: «Первая причина — это потери»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение петербургской команды в матче Единой лиги ВТБ против УНИКСа (76:79).

— Первая причина нашего поражения — это потери. У нас сегодня было целых 14. Из-за этого переход из обороны в атаку не клеился у нас. Вы, наверное, отметили отрезки во второй и третьей четверти, когда мы были наказаны соперником, несмотря на все наши старания, попытки вернуться в игру.

Мы не так хорошо передвигали мяч, у нас не клеился пас. Мы могли по-другому играть в пас, особенно это касается второй четверти. Игроки должны понять, что иногда недостаточно только того, что ты принимаешь ответственность на себя. Когда принимаешь ответственность на себя, это одно дело, но принимая ответственность на себя, ты должен принимать верное решение, — передает слова Паскуаля корреспондент «СЭ».

УНИКС прервал 12-матчевую победную серию «Зенита». Победная серия казанцев увеличилась до четырех матчей.

21 декабря УНИКС сыграет в гостях против МБА, а 22 декабря «Зенит» примет на своей площадке «Уралмаш».

БК УНИКС
ФК Зенит
Хавьер Паскуаль
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