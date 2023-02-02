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Главный тренер УНИКСа Перасович: «Поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Они заслужили это»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубань» (103:70) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Считаю, они ее полностью заслужили. Соперник с самого начала играл очень хорошо. Мы, в свою очередь, провели свой худший матч. В последних играх мы находимся на спаде. Возможно, это поражение окажется для нас полезным, чтобы понять наши слабые стороны и начать работать еще усерднее. В начале встречи мы еще находились в игре, но затем полностью потеряли инициативу», — приводит слова Перасовича пресс-служба лиги.

Самым результативным игроком в составе казанской команды в этом матче стал тяжелый форвард Винс Хантер, набрав 22 очка.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-v-kazani-vtoraya-sotnya-v-sezone-i-krupnejshaya-pobeda-nad-uniksom-v-istorii/
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Велимир Перасович
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