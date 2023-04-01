Перасович: «В матче с «Пармой» пришлось непросто, ведь этой игре предшествовала серия проигрышей»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ против «Пармы» (101:76).

«Чрезвычайно важно было начать плей-офф с победы. В случае поражения в первом матче ты сразу оказываешься под давлением. Сегодня нам пришлось психологически непросто, ведь этой игре предшествовала серия проигрышей. Наша уверенность в себе уже была не на том уровне, что в первой части сезона. Но считаю, что к плей-офф мы подошли подготовленными. На сегодняшний день УНИКС — хорошая команда, которая демонстрирует качественный баскетбол. Мы провели работу над ошибками и значительно улучшили свою игру», — приводит слова Перасовича сайт лиги.

Второй матч четвертьфинальной серии между УНИКСом и «Пармой» состоится в Казани 3 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.