11 ноября, 22:54

Главный тренер УНИКСа Перасович: «Наш мощный старт стал залогом победы над «Самарой»

Алина Савинова

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал, что стало залогом победы над «Самарой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра прошла в Казани и завершилась со счетом 99:67 в пользу хозяев площадки. В этом матче за УНИКС дебютировал Алексей Швед, который оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 передач.

«Мы начали матч очень собранно, с высокой концентрацией и полной самоотдачей. Именно первая четверть задала тон всей игре, после чего нам стало значительно легче. Правда, во второй и третьей четвертях мы, на мой взгляд, немного расслабились. Но наш мощный старт стал залогом победы. Сравнивать сегодняшнюю игру с предстоящим матчем против ЦСКА бессмысленно. Два разных соперника: один на первом месте, другой — аутсайдер», — приводит пресс-служба УНИКСа слова Перасовича.

УНИКС выиграл 8 матчей при одном поражении в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице. 15 ноября казанская команда примет ЦСКА.

Источник: Официальный сайт УНИКа
