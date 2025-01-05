Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:10

Перасович: «УНИКС мог переломить ход встречи раньше, но высокий уровень «Зенита» не позволил этого сделать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча против «Зенита» в Единой лиге ВТБ. Игра прошла 5 января в Казани и завершилась со счетом 75:71 в пользу хозяев.

«Матчи против «Зенита» всегда сложные, и у обеих команд есть шансы на победу. Сегодняшняя игра не стала исключением. Мы могли переломить ход встречи раньше, но высокий уровень соперника не позволил этого сделать. УНИКС действовал агрессивно, вынуждал противника ошибаться. Однако «Зенит» превзошел нас в борьбе за подборы, несмотря на то, что мы — более рослая команда», — приводит пресс-служба казанского клуба слова Перасовича.

УНИКС одержал седьмую победу подряд. Команда Перасовича выиграла 18 матчей в сезоне при пяти поражениях и занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата. «Зенит» (18 побед и 4 поражения) идет на второй строчке.

Источник: https://t.me/unics_basket/7999
Баскетбол
БК Зенит
БК УНИКС
Велимир Перасович
Читайте также
Вучич заявил о готовности Сербии выкупить доли России в NIS в случае санкций США
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Россиян предупредили о мощном арктическом вторжении в январе
Халк сыграл свадьбу с племянницей бывшей жены
МО сообщило о провале попытки ВСУ пойти в контратаку в Курской области
Популярное видео
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Маркос Найт признан MVP Единой лиги ВТБ в декабре

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости