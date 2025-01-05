Перасович: «УНИКС мог переломить ход встречи раньше, но высокий уровень «Зенита» не позволил этого сделать»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча против «Зенита» в Единой лиге ВТБ. Игра прошла 5 января в Казани и завершилась со счетом 75:71 в пользу хозяев.

«Матчи против «Зенита» всегда сложные, и у обеих команд есть шансы на победу. Сегодняшняя игра не стала исключением. Мы могли переломить ход встречи раньше, но высокий уровень соперника не позволил этого сделать. УНИКС действовал агрессивно, вынуждал противника ошибаться. Однако «Зенит» превзошел нас в борьбе за подборы, несмотря на то, что мы — более рослая команда», — приводит пресс-служба казанского клуба слова Перасовича.

УНИКС одержал седьмую победу подряд. Команда Перасовича выиграла 18 матчей в сезоне при пяти поражениях и занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата. «Зенит» (18 побед и 4 поражения) идет на второй строчке.