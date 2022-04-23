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Сегодня, 22:58

Главный тренер УНИКСа прокомментировал победу над «Автодором»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ против «Автодора» (106:76, 1-0).

«Важно, что мы стартовали в плей-офф с победы. В начале встречи играли хорошо, но в некоторые моменты наша защита были не такой, как мы хотели. Парни действовали с желанием, но двухнедельное отсутствие практики официальных матчей сказалось на игровом ритме. Поэтому сейчас нам нужно время, ведь у нас в составе много новобранцев.

Даже Лоренцо Браун — новый баскетболист для УНИКСа, ведь он не знает новичков, ему требуется понять, как они мыслят на площадке, как принимают решения. Так что вполне естественно, что мы испытали проблемы в первом матче с фактически четырьмя новыми баскетболистами. Но думаю, что со временем мы сыграемся и станем лучше», — цитирует тренера сайт казанцев.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=2304-uniks-avtodor
БК Автодор
БК УНИКС
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