Перасович: «В концовке матча «Нижний Новгород» сыграл качественнее УНИКСа»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (68:78) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю нижегородцев, — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера. — В последнее время они показывают хороший баскетбол — обыграли сначала «Зенит», потом нас. Обе команды продемонстрировали достаточно открытый баскетбол, за исключением последних двух минут. В концовке «Нижний Новгород» сыграл качественнее нас — они попали свои штрафные. Мы же в свою очередь не использовали свои ситуации с тактическими фолами, все они оказывались пробивными. Пытались исправиться с помощью открытых бросков, но промахивались, и игра переходила на другую половину».

В следующем матче «Нижний Новгород» сыграет с «Локомотивом-Кубань» 12 марта, УНИКС встретится с МБА в этот же день.