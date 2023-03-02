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Сегодня, 23:18

Перасович: «Сейчас форма УНИКСа далека от оптимальной, она хуже, чем в начале сезона»

Мария Гусева
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от ЦСКА (77:91) в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА с победой, — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Перасовича. — Мы защищались ужасно, нам не хватало настроя и жесткости. В первой половине пропустили 53 очка, больше думали о том, как забивать, и забыли о защите. ЦСКА играет быстро, часто атакует на первых секундах владения, сегодня они попадали сложные мячи и ушли в отрыв. Мы стали играть лучше в третьей четверти — и, в целом, во второй половине, — и подобрались на дистанцию в 5-6 очков. Но этого было недостаточно. Считаю, сейчас наша форма далека от оптимальной, она хуже, чем в начале сезона».

В следующем матче ЦСКА сыграет с МБА 7 марта, УНИКС на день раньше встретится с «Нижним Новгородом».

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/tsska-protiv-uniksa-tretya-pobeda-armejtsev-v-chetyreh-matchah/
БК УНИКС
БК ЦСКА
Велимир Перасович
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