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Сегодня, 22:27

Перасович: «Не было сомнений, что «Локомотив-Кубань» будет изо всех сил бороться за каждый мяч»

Мария Гусева
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (82:81) в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравления моим игрокам, сегодня они выдали отличный матч, — цитирует пресс-служба клуба Перасовича. — «Локо» очень сильно проводит плей-офф, у них отличный тренер, так что у меня не было сомнений, что они будут изо всех сил бороться за каждый мяч. Я очень доволен результатом. «Локо» играет очень агрессивно. Им удалось очень быстро ликвидировать наш отрыв, созданный в первой четверти. Нам было очень сложно сдержать их рывок, но выиграв несколько очень важных подборов и, тем самым, остановив их быстрые отрывы, мы смогли это сделать. Конечно, хотелось бы выигрывать матчи менее нервно, но я отмечу характер наших ребят, особенно Винса Хантера. Мы очень рады вернуть себе преимущество домашней площадки. У «Локомотива» на каждой позиции есть взаимозаменяемые игроки. Не считаю, что отсутствие Уайта в концовке повлияло. Ребята делились ос мной мячом. Когда я открывался, мне удалось набрать много очков, я очень рад».

Счет в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч пройдет 13 мая в Краснодаре, начало — 14.00 мск.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=loko--uniks-report3
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Велимир Перасович
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