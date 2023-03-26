Главный тренер УНИКСа Перасович назвал причины поражения от «Зенита»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» (78:83) в матче Единой лиги ВТБ.

«Зенит» играл лучше и победил, — цитирует пресс-служба лиги Перасовича. — В первой половине мы контролировали ход встречи, но в конце второй четверти отдали несколько подборов. Мы постоянно менялись в защите, это был риск, эта система может принести преимущество, но иногда ты просто получаешь неравноценные размены в краске. Плюс, мы плохо начали третью четверть. Первые минуты третьей четверти, когда мы сделали несколько необязательных потерь, решили игру, и соперник в итоге довел матч до победы".

В 1/4 финала плей-офф «Зенит» сыграет против МБА. Первый матч пройдет 1 апреля. УНИКС встретится с «Пармой», первая игра состоится также 1 апреля.