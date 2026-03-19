Лукич: «Фирсов проводит очень неплохой сезон»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мнением о прогрессе центрового «БЕТСИТИ Пармы» Глеба Фирсова.

«Глеб проводит очень неплохой сезон, — отметил «СЭ» Лукич. — Он добился большого прогресса. В клубе это оценили и предложили ему новый длительный контракт. Это говорит о том, что пермяки очень рассчитывают на него, готовы сделать его ключевым игроком. Мой совет Глебу — не останавливаться на достигнутом. При правильном подходе к делу он способен на многое».

В сезоне-2025/26 Фирсов принял участие в 32 матчах Единой лиги ВТБ, набирая 10,3 очка, а также делая 4,8 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за игру.