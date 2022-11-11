Базаревич: «Нам в первую очередь нужно вернуть уверенность в себе»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Пармой» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Пермяки играют в баскетбол, основанный на пик-н-роллах, играют эффективно. У них есть игроки, которые могут созидать, которые могут бросать — довольно классический состав с растягивающим «четвертым», с двумя разными «большими», с защитниками, которые могут создавать.

Нам в первую очередь нужно вернуть уверенность в себе после того, как мы неудачно, неожиданно неудачно, сыграли дома с МБА. Это для нас будет главной задачей. Надеемся на поддержку болельщиков. Надеемся, что поражения учат — и поражение от МБА тоже нас чему-то научило", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Базаревича.

«Самара» сыграет с «Пармой» сегодня, 11 ноября. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

На данный момент команда Базаревича с 12 очками занимает 6-е место в турнирной таблице, клуб из Пермского края — седьмое, также набрав 12 очков.