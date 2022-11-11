Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

11 ноября, 09:17

Базаревич: «Нам в первую очередь нужно вернуть уверенность в себе»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Пармой» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Пермяки играют в баскетбол, основанный на пик-н-роллах, играют эффективно. У них есть игроки, которые могут созидать, которые могут бросать — довольно классический состав с растягивающим «четвертым», с двумя разными «большими», с защитниками, которые могут создавать.

Нам в первую очередь нужно вернуть уверенность в себе после того, как мы неудачно, неожиданно неудачно, сыграли дома с МБА. Это для нас будет главной задачей. Надеемся на поддержку болельщиков. Надеемся, что поражения учат — и поражение от МБА тоже нас чему-то научило", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Базаревича.

«Самара» сыграет с «Пармой» сегодня, 11 ноября. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

На данный момент команда Базаревича с 12 очками занимает 6-е место в турнирной таблице, клуб из Пермского края — седьмое, также набрав 12 очков.

Источник: https://bcsamara.com/news/?id=4905
БК Самара
Сергей Базаревич
0
Читайте также
Мировой хоккей без топ-турнира — минимум на девять лет. НХЛ не захотела дискриминировать российских звезд
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков сравнил матч ЦСКА — УНИКС с баскетбольной Евролигой

Карасев: «Противник очень неудобный, если позволить «Автодору» набирать легкие очки, возникнут серьезные проблемы»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости