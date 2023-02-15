Базаревич: «В матче с «Астаной» хотим показать хорошее качество игры и порадовать болельщиков»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны».

«Мы уже играли с этой командой два раза. Готовимся. Мы опять имеем некоторые проблемы с составом, но хотим показать хорошее качество игры и порадовать болельщиков. Будем делать все для этого», — цитирует пресс-служба лиги Базаревича.

Матч «Самара» — «Астана» пройдет сегодня, 15 февраля. Начало встречи — 18.00 мск.