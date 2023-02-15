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Сегодня, 15:36

Базаревич: «В матче с «Астаной» хотим показать хорошее качество игры и порадовать болельщиков»

Мария Гусева
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны».

«Мы уже играли с этой командой два раза. Готовимся. Мы опять имеем некоторые проблемы с составом, но хотим показать хорошее качество игры и порадовать болельщиков. Будем делать все для этого», — цитирует пресс-служба лиги Базаревича.

Матч «Самара» — «Астана» пройдет сегодня, 15 февраля. Начало встречи — 18.00 мск.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/samara-prinimaet-astanu-lidery-sezona-vstretyatsya-v-kazani-prevyu-15-fevralya/
БК Астана
БК Самара
Сергей Базаревич
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