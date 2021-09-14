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Главный тренер «Пармы» возглавил сборную Литвы

15:58
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Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис возглавил сборную Литвы, сообщает сайт клуба. При этом он продолжит работу в «Парме», совмещая должности в клубе и сборной.

Максвитис возглавил «Парму» в 2019 году. В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ пермяки впервые вышли в плей-офф и пробились в «Финал четырех» Кубка ФИБА-Европа.

В июле «Парма» заключила с 44-летним литовским специалистом новое соглашение по схеме «1+1».

Дополнительная информация:

https://parmabasket.ru/news/5/73832/

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Иван Шитик все материалы автора

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