Главный тренер «Пармы» возглавил сборную Литвы
Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис возглавил сборную Литвы, сообщает сайт клуба. При этом он продолжит работу в «Парме», совмещая должности в клубе и сборной.
Максвитис возглавил «Парму» в 2019 году. В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ пермяки впервые вышли в плей-офф и пробились в «Финал четырех» Кубка ФИБА-Европа.
В июле «Парма» заключила с 44-летним литовским специалистом новое соглашение по схеме «1+1».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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