Главный тренер «Пармы» возглавил сборную Литвы

Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис возглавил сборную Литвы, сообщает сайт клуба. При этом он продолжит работу в «Парме», совмещая должности в клубе и сборной.

Максвитис возглавил «Парму» в 2019 году. В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ пермяки впервые вышли в плей-офф и пробились в «Финал четырех» Кубка ФИБА-Европа.

В июле «Парма» заключила с 44-летним литовским специалистом новое соглашение по схеме «1+1».