Пашутин — о поражении от Самары: «Сегодня команда билась. Сделали фокус на защиту»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Самары» (81:83) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу сказать, что сегодня команда билась. Сделали выводы после игры с ЦСКА. Сделали фокус на защиту. Сегодня впервые за многие матчи мы выиграли подбор, также совершили меньше ошибок, был хороший процент дальних бросков. Думаю, что ключевым моментом матча стала третья четверть, где мы проиграли 9 очков. В заключительной десятиминутке вернулись в игру, даже вели одно очко, но, к сожалению, в двух моментах во время защиты не провели ее так, как могли бы», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Пашутина.

«Самара» прервала серию из четырех поражений подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Парма» находится на восьмой строчке.

В следующем матче «Парма» на выезде сыграет с «Зенитом» 8 декабря.