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Пашутин — о победе над «Астаной»: «Сегодня ребята играли вместе и всем сердцем»

Мария Гусева
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Астаной» (94:59) в матче Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить болельщиков за поддержку! — цитирует пресс-служба лиги Пашутина. — Сегодня ребята играли вместе и всем сердцем. Это выражалось в результате и в цифрах. Команда стала намного лучше играть в защите. Благодаря активной ротации мы могли прессинговать соперника, и такая игра принесла свои плоды — «Астана» совершила 14 ошибок за первые 20 минут. Таким образом, мы разрушили их нападение. В третьей четверти сбавили обороты, но потом вернулись в игру и создали то преимущество, которое необходимо. 7-е место по итогам регулярного чемпионата — это хороший результат. Но сейчас необходимо восстановиться и быть готовым к играм плей-офф, дать бой УНИКСу и сделать все возможное, чтобы добиться победы».

В следующем матче «Парма» на выезде встретится с «Автодором» 25 марта, а «Астана» в гостях сыграет против «Минска» на день позже.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Астана
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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