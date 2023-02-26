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Сегодня, 20:18

Пашутин о поражении от «Автодора»: «Начало игры мы провели в недостаточно агрессивной манере»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Автодора» (83:91) в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы понимали, что «Автодор» нашел свой ритм и стал лучше играть в защите, используя размер, особенно во время смен. Начало игры мы провели в недостаточно агрессивной манере, а «Автодор» почувствовал силы и понял, что сегодня может играть с нами. В третьей четверти мы стали совершать ошибки и хуже играть в защите. Такая игра в обороне — это моя ответственность. Сегодня наши болельщики показали мощную поддержку, а мы, к сожалению, не ответили им той же энергией. Ситуация неприятная, но нужно двигаться дальше. Сделаем выводы и готовимся к следующему матчу», — приводит слова Пашутина сайт лиги.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ пермский клуб проведет с «Астаной» на выезде 4 марта.

БК Автодор
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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