Пашутин — о победе над «Самарой»: «Нет проходных матчей, все будет решать каждое очко»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Самарой» (77:74) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, хочу поздравить свою команду с победой. Ребята играли сегодня сердцем. Мы понимали, что уже два раза проиграли «Самаре» в регулярном чемпионате — а дома «Самара» играет намного лучше… Из-за перерыва мы немного потеряли игровой ритм. Тем не менее, на первую четверть мы вышли сфокусированными, хорошо защищались, двигали мяч — и все у нас получалось.

Во второй четверти мы начали нервничать, пошла ротация, совершили три-четыре невынужденные потери, теряли подбор — и отдали все то преимущество, которое создали до этого. В перерыве мы поговорили — но и «Самара» уже вернулась в игру. И игра пошла ровная, кость в кость, очко в очко.

Но я рад, что все ребята, которые выходили, боролись за каждый мяч. Начался второй этап, и я ребятам сказал: мы все начинаем с чистого листа — и в борьбе за седьмое-восьмое места важен каждый матч, нет проходных матчей, все будет решать каждое очко, каждый забитый мяч», — приводит слова Пашутина сайт клуба.

«Парма» в следующем туре сыграет на домашнем паркете, соперниками пермяков будет «Минск». Встреча состоится 8 февраля.