Пашутин: «Парма» выиграла вторую и четвертую четверти у «Зенита». Это говорит о том, что физически мы готовы»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин рассказал, какие изменения команда внесла в свою игру во втором матче против «Зенита» (79:92) в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«В прошлом матче очень много пропустили на быстрых прорывах. Ну и также начали первую четверть сейчас. Потом сделали коррекцию, сделали замены. С «Зенитом» в открытый баскетбол очень сложно играть. Стали контролировать нападение свое, перестали вот эти неумные броски делать через руки в быстром переходе. И своим нападением мы стали контролировать темп игры, чтобы «Зенит» не убегал. Мы выиграли вторую и четвертую четверти. Это говорит о том, что физически мы готовы», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Пашутина.

«Зенит» удвоил преимущество в серии до трех побед — 2-0. Третий матч команд состоится в Перми 27 апреля.