Пашутин — о поражении от «Зенита»: «Результативность Эртеля в первой половине просто поломала нашу игру»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин назвал причины поражения команды от «Зенита» (60:91) в матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Томас Эртель, набравший 27 очков.

«Нас хватило на первую четверть, а во второй четверти «Зенит» стал играть более жестко. Мы не совершали броски, не попадали даже открытые. Плюс, не возвращались в защиту. Результативность Эртеля в первой половине просто поломала нашу игру.

В первой четверти мы контролировали, больше играли позиционно, 5 на 5, а вот во второй 10-минутке не смогли это сделать. Эмоции захлестнули. Это момент в игре стал ключевым. У нас не такая талантливая команда в нападении, много молодых ребят, но мы должны быть сконцентрированы больше на защите, на давлении на мяч, на коммуникации», — приводит слова Пашутина сайт лиги.

«Парма» в текущем сезоне Единой лиги ВТБ выиграла пять матчей из 15 и занимает девятое место в турнирной таблице. 13 декабря команда дома сыграет против «Минска».