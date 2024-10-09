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9 октября, 21:36

Козин: «По ходу матча мы отпустили «Зенит» на 17 очков, но я рад, что «Пари НН» смог вернуться в игру»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от «Зенита» (78:81) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

— «Зенит» с победой. Сегодня они выглядели лучше нас, забили свои броски. К сожалению, по ходу матча мы отпустили «Зенит» на 17 очков, но я очень рад, что моя команда смогла вернуться в игру.

В четвертой четверти была возможность даже где-то на равную концовку. Было достаточно много свободных бросков, когда мы не попали, и было три-четыре ситуации, когда мы сыграли отличную защиту, мяч был вроде в наших руках, и где-то нужно было начать атаку, но мы просто отдавали мяч в руки. Из этих потерь мы получили сразу очки в наше кольцо. Нам нужно было забить свои броски, тогда бы у нас был шанс.

После этого матча «Зенит» с 5 победами в 6 матчах занимает второе место в турнирной таблице, «Пари НН» с 4 победами — на четвертой строчке.

Баскетбол
БК Зенит
БК Нижний Новгород
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