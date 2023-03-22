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Сегодня, 23:17

Лукич: «ЦСКА заслуженно победил, но у нас были шансы»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился мнением о поражении от ЦСКА (75:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Игра получилась очень интересной для болельщиков. Ее можно разделить на две части: в первой четверти и нескольких минутах второй мы, к сожалению, совершили множество тактических ошибок, делали подарки ЦСКА. Коммуникация, принятие решений были плохими. Во второй половине мы стали действовать значительно лучше, агрессивнее, наладили коммуникацию. В итоге получились «качели», у нас были шансы, открытые броски. Мы вообще плохо попадали трехочковые, хотя хорошо создавали возможности для атак. ЦСКА заслуженно победил», — цитирует Лукича пресс-служба лиги.

В следующем матче ЦСКА дома примет «Локомотив-Кубань» 26 марта. «Нижний Новгород» дома сыграет с МБА 25-го числа.

БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Зоран Лукич
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