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Сегодня, 22:42

Лукич — о матче с «Минском»: «Нервозность послужила причиной половины промазанных штрафных бросков»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу над «Минском» (68:57) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, хочу поздравить «Минск» с честной и спортивной самоотдачей до последней секунды сегодняшней игры. Что касается моего коллектива: возможно, нервозность послужила причиной половины промазанных штрафных бросков и открытых бросков во второй половине игры. Группа опытных игроков все поставила на свое место.

К сожалению, я захотел дать возможность нашим молодым игрокам сегодня поиграть и разгрузить основных, что стало опасным моментом. Нам предстоит два домашних матча против «Автодора» и «Енисея». Очень важные игры для нас, нам нужны победы. Боюсь, что такая ответственность некоторых игроков может быть очень опасна для нас», — приводит слова Лукича сайт лиги.

«Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 8 декабря дома против «Автодора».

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Минск
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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