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Сегодня, 22:20

Лукич — о матче с «Автодором»: «В игре получились две абсолютно разные половины»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу над «Автодором» (79:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очень важная победа! В сегодняшнем матче получились две абсолютно разные половины. В первой мы контролировали игру, владели хорошим преимуществом, принимали правильные решения. Во второй все изменилось, и я могу назвать причину. Мы просто подсели.

Для нас это третья игра за последние семь дней, и, к сожалению, батарейка закончилась. Вы видели, сколько возможностей для открытых бросков мы подарили сопернику во второй половине. Хочу поблагодарить нашего капитана за грамотную концовку! Я нарисовал две опции подряд на финальные атаки, и он их четко выполнил», — приводит слова Лукича сайт лиги.

«Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице, одержав восемь побед в 15 матчах. Следующую игру команда проведет 11 декабря дома с «Енисеем».

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Автодор
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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