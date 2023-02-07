Зоран Лукич: «Локо» успел скорректировать игру и усилить состав ко второму этапу сезона»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич оценил уровень «Локомотива-Кубань», с которым его команде предстоит сыграть в матче Единой лиги ВТБ.

«Последние два матча «Локомотива», оба на выезде, завершились победой. В Санкт-Петербурге она досталась на последних секундах, а в Казани получилась разгромной. Тут нет случайности. Виден почерк тренерского состава, который успел скорректировать игру ко второму этапу, а также всего клуба, поработавшего на трансферном рынке. Браво «Локо»!

Мы всей командой смотрели их игры, и я старался донести до своего коллектива, что краснодарцы не захотят давать ни малейшего шанса в нашем противостоянии. Мы должны это понять и отдать максимум в ближайшей встрече. «Локомотив» сделает все, чтобы обыграть «Нижний Новгород», — приводит слова Лукича сайт лиги.

Матч «Локомотива-Кубань» — «Нижний Новгород» пройдет 7 февраля в Краснодаре. Начало — в 20.00 мск.