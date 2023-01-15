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Сегодня, 20:22

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Лукич заявил, что недоволен игрой команды в матче против «Пармы»

Алина Савинова
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы» (78:73).

«Говорят, что самое важное — это победа. Однако я очень недоволен сегодняшней игрой моей команды. К сожалению, после нашего преимущества в первой четверти, следующие 13 минут игры мы выглядели неуравновешенно, принимали неправильные решения, теряли мяч на ровном месте. Если посмотрим на распределение сил внутри коллектива, то игру вытащили наши большие игроки: Апич, Чадов, Салаш, Ганькевич. С защитниками творилась катастрофа. Также ключевым моментом от наших больших стали 17 подборов на чужом щите. Я понимаю, что наше положение смотрится неплохо — пятое место уже точно наше, и мы будем бороться за четвертое, но качеством игры я никак не могу быть доволен», - цитирует Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» одержал 12-ю победу в чемпионате и занимает пятое место в турнирной таблице, «Парма» с 8 победами идет на восьмой строчке.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/pari-nizhnij-novgorod-dogonyaet-mba-po-kolichestvu-pobed/
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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